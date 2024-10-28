دهس شابًا في المهندسين.. النيابة تواصل التحقيق في حادث ابن نائب رئيس الزمالك

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل نيابة العجوزة، التحقيق مع نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، في اتهامه بدهس شاب في ميدان سفنكس بمنطقة المهندسين.

وقررت النيابة مساء أمس الأحد، حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وتم عرضه مرة أخرى صباح اليوم الاثنين، رفقة تحريات المباحث.

ومن جانبه قال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن أسرة الشاب المصاب في الحادث الذي ارتكبه نجله، تنازلوا عن المحضر، وأنه تعهد لهم بتولي كافة نفقات علاج المصاب حتى يتعافى تمامًا من الإصابات التي تعرض لها.

واستمع رجال المباحث بالجيزة، لأقوال نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، حيث قال إنه عقب خروجه من مقر نادي الزمالك بسيارته فوجئ بشاب أمامه ولم يستطع تفادي الاصطدام به.

وأضاف نجل هشام نصر، أنه لم يهرب من مسرح الحادث، وتوقف بجوار المصاب وطلب له الإسعاف، حتى تم نقله الى المستشفى وحضرت قوات الشرطة وتحفظت عليه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك لاعب سابق بفريق اليد بنادي الزمالك، لاتهامه بدهس شاب في منطقة ميدان سفنكس بالعجوزة، لحين عرضه على النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.