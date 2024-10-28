ادَّعى منفذوها أنهم تجار جملة.. سرقة 22 طن جبنة من شركة شهيرة قيمتها 18 مليون جنيه

وكالات

تعرضت شركة لندنية لإنتاج الأجبان، لعملية سرقة، نفذها شخص انتحل صفة تاجر جملة واستولى على كمية من أجبان الشيدر بلغت قيمتها 389 ألف دولار، ما يعادل تقريبًا 18 مليون جنيه مصري.

وأفادت شركة لندنية لتجارة الجبن بأنها سلّمت شخصا يُشتبه بأنه محتال تظاهر بأنه تاجر جملة يعمل لحساب أحد متاجر البيع الكبرى، أكثر من 950 قالبا دائريا من جبنة الشيدر، قبل أن تدرك أنها تعرضت للخداع.

وأوضحت الشركة اللندنية التي تعد من أبرز المؤسسات في مجال الإتجار بالأجبان الحرفية المحلية في بريطانيا، أنها دفعت أموالا للشركات الصغيرة التي أنتجت الجبنة المسروقة، كيلا يقع عليها عبء عملية الاحتيال.

وقالت الشرطة اللندنية في بيان إنها تحقق في "سرقة كمية كبيرة من الجبنة"، مضيفة أن لا توقيفات في القضية بعد.

دعا الطاهي البريطاني الأشهر جيمي أوليفر عشاق الجبن إلى مساعدة الشرطة في القبض على محتالين سرقوا 22 طنا من جبنة الشيدر الإنجليزية والويلزية من تاجر في لندن عبر تظاهرهم بأنهم تجار جملة.

ووصف جيمي أوليفر السرقة بأنها "عملية سطو وقحة ذات حجم مذهل".

وطلب الشيف من متابعيه على "انستجرام" أن يكونوا على أهبة الاستعداد في حال سمعوا عن "شحنات من الجبن الفاخر جدا" تُعرض "بسعر متدنٍ"، مضيفا أن قيمة جبنة الشيدر المسروقة تبلغ نحو 300 ألف جنيه إسترليني (389 ألف دولار).