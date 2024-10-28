اختطفوا عاملًا وطلبوا فدية.. تفاصيل القبض على 3 أشخاص وربة منزل في جمصة

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، 4 أشخاص لاستدراجهم أحد الأشخاص واحتجازه لمساومة أهليته.

البداية عندما تلقي قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من أحد الأشخاص المقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، أفاد بتلقيه اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول من رقم هاتف يعود لأحد أقاربه، أبلغه خلاله باحتجاز الأخير وطلب منه دفع مبلغ مالي كفدية مقابل إطلاق سراحه.

بالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وربة منزل، وتم تحديد مكان احتجاز المجني عليه بشقة خاصة بأحد المتهمين بدائرة قسم شرطة جمصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وتحرير المجني عليه الذي تبين إصابته بكدمات متفرقة بالوجه.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال استدراج المجني عليه واحتجازه، والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وتهديده بالأسلحة البيضاء، والاستيلاء على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومي الخاصة به، ومساومة المبلغ على دفع المبلغ المالي لإطلاق سراحه.

تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وبطاقة الرقم القومي المستولى عليها واثنين من الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.