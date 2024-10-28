بحوزتهم حشيش وهيروين.. ضبط 14 متهمًا في حملة أمنية بمركز منوف

كتب- علاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، بتوجيه عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة منوف.

وأسفرت جهودها عن ضبط 14 قضية ضُبط خلالهم 14 متهمًا، وبحوزتهم "2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الاستروكس – 6 فرد محلى وعدد من الطلقات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات الأمنية.