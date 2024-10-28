حادث طريق السويس.. الدفع بـ ٨ سيارة إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث- صور

الاتفاق على مليون جنيه.. تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتب- محمد فتحي:

شهد أول طريق السويس بنطاق محافظة القاهرة، حادث تصادم عدة سيارات، مما تسبب في شلل مروري بالطريق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم عددا من السيارات على أول طريق السويس، ووقوع إصابات.

على الفور تم الدفع بـ ٨ سيارة إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث، وذلك لنقل المصابين والعمل على إعادة حركة السير المروي إلى شكلها الطبيعي لعدم تكدس السيارات على الطريق.