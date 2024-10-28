حادث مروع على طريق السويس.. وتحرك عاجل من الشرطة

كتب - محمد شعبان:

شهد طريق القاهرة السويس الصحراوي حادثًا مروعًا، اليوم الاثنين.

مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارات إطفاء وأخرى تابعة لمرفق الإسعاف.

حسب شهود عيان ومقاطع متداولة عبر مواقع التواصل، تسببت السرعة الزائدة في تصادم جماعي لعدد من السيارات بالقرب من أحد المولات التجارية المعروفة.

قيادات مديرية أمن القاهرة انتقلت إلى محل الحادث للمعاينة وعمل حصر بالضحايا وسط حالة من الشلل المروري بالطريق.