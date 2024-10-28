"تحدث عن ضحاياه وطلبات دفاعه".. التفاصيل الكاملة لجلسة استئناف "سفاح التجمع" على حكم إعدامه

الاتفاق على مليون جنيه.. تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتب- أحمد عادل

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من "كريم س." والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، على حكم إعدامه، لجلسة 31 أكتوبر لاستدعاء الأطباء الشرعيين.

ويكشف "مصراوي" كواليس أولى جلسات استئناف "سفاح التجمع" على حكم إعدامه لإدانته بقتل 3 سيدات.

بدأت جلسة المحاكمة بحضور المتهم لقاعة المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة مكبل اليدين، وظهرت عليه علامات التوتر والقلق، وسألت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مدبولي كساب "سفاح التجمع" عن التهمة الموجهة إليه.

وقال "كريم س." إنه لم يقوم بقتل الضحية الأولى "نورا"، وغادرت منزله وهي على قيد الحياة وأعترف بقتلها في تحقيقات النيابة تحت ضغط، وأنه فقط مارس معها علاقة غير شرعية بإرادتها.

وعن قتل الضحية الثانية "رحمة" قال المتهم إنه كان يحبها ويريد الزواج منها بعد انفصاله عن زوجته منذ 4 سنوات، وأنها توفيت نتيجة تعاطي جرعة زائدة من مخدر "الأيس" وقام بمعاشرتها لأنه لم يكن يدري أنها لقت مصرعها.

كما أنكر المتهم "كريم س." قتل المجني عليها "أميرة" الضحية الثالثة، وأنها كانت تطلب منه ممارسة العلاقة بعنف.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع "سفاح التجمع"، وقبل إبداء طلباته في الدفاع طلب من هيئة المحكمة، بمنع وسائل الإعلام من تغطية جلسة المحاكمة خوفًا من تأثيرها على حكم المحكمة، كما حدث في حكم أول درجة.

ورفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع، وقال رئيس المحكمة، وطلبت من الصحفيين عدم تصوير المتهم بعد انتهاء حديثه، وقال رئيس المحكمة إن "وسائل الإعلام تؤدي دورها في نقل القضية للمجتمع ولا تؤثر على هيئة المحكمة في شئ، كل شخص يقوم بعمله".



وبدأ دفاع "سفاح التجمع" في سرد طلباته، وهي عرض موكله على لجنة ثلاثية من أساتذة الطب النفسي لورود التقرير الخاص بحالة المتهم النفسية والعصبية، واستدعاء الأطباء النفسيين المسؤولين عن التقرير السابق لمناقشتهم.

كما طلب الدفاع من هيئة المحكمة إعادة مشاهدة الفيديوهات المحرزة من قبل النيابة العامة الخاصة بـ الضحيتين "أميرة" و "رحمة"، واستدعاء السيدة "لبنى" طليقة المتهم لمناقشتها.

وتابع دفاع المتهم طلباته، باستدعاء الدكتور "نبيل عبدالمقصود" المتخصص في السموم والإدمان لمناقشة في تأثير المواد المخدرة على المتهم، واستدعاء خبير لغة عربية وإنجليزية لبيان مدى إدراك المتهم لأسئلة النيابة العامة في التحقيقات كونه حامل للجنسية الأمريكية ولا يفهم اللغة العربية الفصحى.