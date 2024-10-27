داخل غرفة النوم.. عرض جثة سيدة تخلصت من حياتها بحلوان على الطب الشرعي

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حلوان، بعرض جثة سيدة تخلصت من حياتها شنقا، على الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد التقرير.

وأقدمت سيدة على التخلص من حياتها شنقا، داخل شقتها بمدينة حلوان، وتحفظت قوات الأمن على جثمان المتوفاة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، مفاده العثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة مشنوقة داخل غرفة نومها.

وبعمل التحريات تبين مرور الضحية بأزمة نفسية منذ فترة، ما دفعها للتخلص من حياتها، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.