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النيابة تحقق في واقعة دهس ضحية ابن نائب رئيس الزمالك

11:39 م الأحد 27 أكتوبر 2024

قسم شرطة العجوزة

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كتب- صابر المحلاوي:

بدأت نيابة العجوزة، التحقيق مع نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك في اتهامه بدهس شاب في ميدان سفنكس بمنطقة المهندسين.

وقامت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة، بترحيل المتهم إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

واستمع رجال المباحث بالجيزة لأقوال نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، المتهم بدهس شاب في منطقة ميت عقبة بالقرب من النادي.

وقال الشاب المتهم إنه عقب خروجه من مقر نادي الزمالك بسيارته فوجئ بشاب أمامه ولم يستطع تفادي الاصطدام به، مضيفًا أنه لم يهرب من مسرح الحادث وتوقف بجوار المصاب وطلب له الإسعاف حتى تم نقله إلى المستشفى وحضرت قوات الشرطة وتحفظت عليه.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة في محيط ميدان سفنكس؛ لكشف ملابسات حادث الدهس.

ونقلت سيارة إسعاف الضحية إلى مستشفى بمنطقة إمبابة، عقب إصابته بجروح وكدمات "في حالة غير مستقرة"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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