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نجاة شخص من الموت تحت عجلات مترو المعصرة

06:29 م الأحد 27 أكتوبر 2024

قطارات مترو

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كتب - محمد شعبان:

نجا شخص من الموت تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة المعصرة جنوب العاصمة اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث أمام محطة مترو أنفاق المعصرة.

الخدمات المعينة توصلت إلى تصادم قطار بشخص مما أسفر عن بتر أصابع قدميه ونقله إلى مستشفى 15 مايو للعلاج ولم يؤثر الحادث على حركة المترو.

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