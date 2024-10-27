بـ 4.5 مليون جنيه.. الداخلية تُحبط محاولة تهريب أسلحة وذخائر غير مرخصة

كتب-علاء عمران:

في ضربة حاسمة لمتجري الأسلحة والذخائر غير المرخصة، نجحت

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابي يتألف من عناصر إجرامية شديدة الخطورة، يقوم بنقل وتهريب كمية من الأسلحة مخبأة في سيارة ربع نقل قادمة من محافظة البحر الأحمر، وكان الهدف من هذه العملية هو ترويج الأسلحة في عدد من محافظات الوجه القبلي.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط عناصر التشكيل وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأسلحة تتضمن رشاش جرينوف، 19 بندقية آلية، بندقية M16، بندقية FN، بندقيتين خرطوش، فردين محليين، 23 خزينة وعدداً كبيراً من الطلقات.

بلغت القيمة المالية للمضبوطات حوالي 4.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة الجريمة والتصدي لتجار الأسلحة لما تمثله من خطر على المجتمع.