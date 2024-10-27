للتعاون القضائي وتسليم المجرمين.. وزير العدل يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجال التعاون القضائي الجنائي ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين.

ومن جانبه سلم السفير رسالة تهنئة من عظمات اسكارايف وزير العدل بجمهورية كازاخستان للمستشار عدنان فنجري وزير العدل بمناسبة تولي سيادته منصبه الوزاري، مُهنئاً ومتمنياً له التوفيق والسداد.

كما عبر السفير عن سعادته باللقاء، مُشيداً بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، مُبدياً تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.