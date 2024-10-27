إعلان

للتعاون القضائي وتسليم المجرمين.. وزير العدل يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة

04:13 م الأحد 27 أكتوبر 2024

وزير العدل يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجال التعاون القضائي الجنائي ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين.

ومن جانبه سلم السفير رسالة تهنئة من عظمات اسكارايف وزير العدل بجمهورية كازاخستان للمستشار عدنان فنجري وزير العدل بمناسبة تولي سيادته منصبه الوزاري، مُهنئاً ومتمنياً له التوفيق والسداد.

كما عبر السفير عن سعادته باللقاء، مُشيداً بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، مُبدياً تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

وزير العدل يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة (1)

عدنان فنجري وزير العدل العاصمة الإدارية الجديدة خيرات لاما شريف حسام صادق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 9973 مخالفة مرورية خلال يوم

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة