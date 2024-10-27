نهاية مأساوية لعامل داخل مخزن بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه من علو بمخزن بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل مخزن بالمنطقة الصناعية الأولى.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط شخص من أعلى مخزن مكون من طابق واحد بشارع البنوك مما أسفر عن مصرعه.

الشرطة فرضت طوقا أمنيا بموقع الحادث انتظارا لوصول النيابة العامة للمعاينة.