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14 مصابا بينهم 9 أطفال باشتباه تسمم بالشيخ زايد

01:20 م الأحد 27 أكتوبر 2024

تسمم غذائي - أرشيفية

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كتب- محمد شعبان:

أصيب 14 شخصا بينهم 9 أطفال، باشتباه تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذائية بالشيخ زايد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات تسمم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن 14 شخصا بينهم 9 أطفال، أصيبوا بحالة إعياء شديدة والاشتباه في تناولهم وجبة غذائية فاسدة قبل كارتة الطريق الصحراوي.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

الشيخ زايد وجبة غذائية تسمم غذائي
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