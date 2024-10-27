سعد الصغير للمحكمة: عُمري ما دخنت ولو طلعت بشرب حشيش اعدموني

الاتفاق على مليون جنيه.. تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتب- صابر المحلاوي:

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة، على المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال نظر جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة فى مطار القاهرة.

وقال المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال جلسة محاكمته، لهيئة المحكمة أنه يتعاطى عقار الترامادول المخدر، نافيا تعاطيه مخدر الحشيش، وقال لرئيس المحكمة "لو طلعت بشرب حشيش اعدمني".

واستكمل المتهم سعد الصغير حديثه للمحكمة قائلا: "أنا عمرى ما دخنت يا سيادة القاضي، وعمري ما شربت حشيش، أنا بأخد ترامادول بس عشان عامل عملية في رجلي".

وظهر سعد الصغير، وهو يخفي وجهه عن كاميرات الإعلام، وجلس داخل قفص الاتهام، مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء داخل قفص الاتهام، منتظرًا بدء جلسة محاكمته، وفي يده سبحة إلكترونية.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.