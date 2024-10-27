إعلان

من بني سويف للمطرية.. الأمن يكشف لغز تغيب فتاة ويُعيدها لأسرتها

11:54 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في إعادة فتاة متغيبة عن منزلها ببني سويف، إذ تبين تواجدها بمنطقة المطرية بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات ببني سويف.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية ببني سويف من عامل بغياب شقيقته عقب خروجها من المنزل ولم تعد .

أسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجد المتغيبة بمنطقة المطرية بالقاهرة، تم تسليمها إلى شقيقها المُبلغ وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

بني سويف الأجهزة الأمنية تغيب فتاة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الداخلية يأذن لـ 42 شخصاً بالحصول على الجنسيات الأجنبية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة