من بني سويف للمطرية.. الأمن يكشف لغز تغيب فتاة ويُعيدها لأسرتها

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في إعادة فتاة متغيبة عن منزلها ببني سويف، إذ تبين تواجدها بمنطقة المطرية بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات ببني سويف.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية ببني سويف من عامل بغياب شقيقته عقب خروجها من المنزل ولم تعد .

أسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجد المتغيبة بمنطقة المطرية بالقاهرة، تم تسليمها إلى شقيقها المُبلغ وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.