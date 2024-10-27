كنت رايح رحلة.. سعد الصغير ينكر حيازته للمواد المخدرة أمام المحكمة

كتب- أحمد عادل:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنان سعد الصغير، على خلفية حيازته للمواد المخدرة.

وقام رئيس المحكمة بتوجيه بسؤال الفنان سعد الصغير، عن التهمة الموجه له، وهي حيازة مواد مخدرة، أثناء عودته من خارج البلاد، ليرد الأخير "معرفش حاجة عن المخدرات، أنا كنت مسافر رحلة واتقبض عليا في المطار".

وظهر سعد الصغير، وهو يخفي وجهه عن كاميرات الإعلام، وجلس داخل قفص الاتهام، مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء داخل قفص الاتهام، منتظرًا بدء جلسة محاكمته، وفي يده سبحة إلكترونية.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.