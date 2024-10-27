قفزت من السيارة هربا.. إصابة ممرضة بشرخ في الجمجمة بالمنيا

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مرتكبي واقعة محاولة سرقة إحدى السيدات بالإكراه بالمنيا.

تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب من إحدى المستشفيات باستقبالها (ممرضة – مقيمة بدائرة المركز) مصابة باشتباه شرخ بالجمجمة.

بسؤال المُبلغة قررت بأنه عقب إنتهاء عملها بإحدى المستشفيات استقلت سيارة "بدون لوحات معدنية" لمحل إقامتها، كان يستقلها شخصان، وأثناء ذلك حاول أحدهما سرقة محتويات حقيبة اليد الخاصة بها إلا أنها قامت بإلقائها خارج السيارة والقفز منها أثناء سيرها مما أدى لحدوث إصابتها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا من ضبط مرتكبا الواقعة (عنصران إجراميان سبق اتهامهما في العديد من القضايا أبرزها: شروع في قتل، سرقات بالإكراه، سلاح وذخيرة، ضرب – مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار) وعُثر بحوزتهما على ( فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار – سلاح أبيض – كمية من مخدر الحشيش – السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.