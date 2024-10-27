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اليوم.. الحكم في استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسه

07:01 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

الموسيقار الراحل حلمي بكر

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كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة الاستئناف، جلسة اليوم الأحد، حكمها في الاستئناف المقدم من مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسة 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

كانت قررت محكمة جنح العجوزة، في وقت سابق، حبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي سامح ثابت، وكيلًا عن الموسيقار الراحل حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذي أكد أمام جهات التحقيق أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

حلمي بكر مدير أعمال حلمي بكر محكمة جنح العجوزة النيابة العامة
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