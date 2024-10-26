"ضربه بالسيخ على رأسه".. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بمصر القديمة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل صديقه بعدة ضربات قاتلة على رأسه باستخدام "سيخ حديدي"، بسبب خلاف بينهما في منطقة مصر القديمة

وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية، بإنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بآثار ضربات حادة على رأسه، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات، أن صديق المجني عليه، هو السبب، مشيرة إلى أن خلاف وقع التهم والمجني عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وتطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم استل "سيخ حديدي"، وانهال بالضرب على صديقه المجني عليه حتى سقط قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.