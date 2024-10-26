مصدر أمني يوضح ملابسات فيديو ضابط شرطة يشرح طبيعة عمل الداخلية على سبيل المزاج

كتب- علاء عمران:

أوضح مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تداولته عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن قيام ضابط شرطة بشرح طبيعة عمل الضباط والأفراد بالأكمنة على سبيل المزاح "قديم وسبق تداوله منذ فترة".

تم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حياله في حينه لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة" على ضوء حالة الإفلاس التي تعاني منها بعد أن فقدت مصداقيتها.