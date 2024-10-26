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عصابة حمادة وتوتو.. ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 65 مليون جنيه بالدقهلية

08:02 م السبت 26 أكتوبر 2024

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 65 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في محافظة الدقهلية.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الدقهلية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق 9 شراء العقارات والأراضى.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

غسل الأموال ضبط تاجر
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