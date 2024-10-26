ضبط 24 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 24752 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الجهود الرامية إلى تسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من حوادث الطرق.