هبدلك الفلوس اللي عايزها.. سقوط عصابة ترويج العملات المقلدة عبر "سوشيال ميديا"

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وتقليد العملات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي متخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، كان أسلوبهما يعتمد على استدراج راغبي استبدال العملات الأجنبية إلى العملة المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية تتضمن عملات محلية وأجنبية مقلدة.

وبمواجهتهما، أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المذكور، وأشارا إلى أن العملات الأجنبية المقلدة المضبوطة بحوزتهما تم الحصول عليها من عاطل تم ضبطه أيضاً، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية مقلدة، بالإضافة إلى الأجهزة والأوراق والمعدات المستخدمة في عملية تقليد العملات.

وبمواجهته، أقر بتقليد العملات الأجنبية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، وخاصة في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.