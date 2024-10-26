ضربة موجعة لمعلمين المكيفات والسلاح في 3 محافظات.. سقوط 18 من تجار الصنف

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديريات أمن أسيوط، وأسوان، ودمياط، بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن النتائج التالية:

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط 43 قضية سلاح ناري، حيث تم ضبط 12 بندقية آلية، و21 بندقية خرطوش، و20 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 43 متهماً، منهم 11 له معلومات جنائية.

كما تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 4.1 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من المواد المخدرة مثل الشابو والهيروين والأفيون بحوزة 9 متهمين، منهم 5 له معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ 268 حكماً قضائياً متنوعاً.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش و3.5 كيلو جرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين، منهم 3 له معلومات جنائية.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية و3 أفراد محلية وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى تنفيذ 802 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط 7.3 كيلو جرام من مخدر الحشيش و11.5 كيلو جرام من مخدر البانجو و7.5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن 4 أفراد محلية وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين، منهم 4 له معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في مختلف المناطق لضمان ضبط الجريمة وحماية المجتمع.