الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس في مرحلتي الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى طلبة الجامعات في مختلف محافظات الجمهورية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعريف الشباب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصة المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية على فئتهم العمرية وطرق الوقاية منها. كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية توضح جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا، مما يعكس قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت إشادة واستحسان القائمين والمشاركين في هذه الفعاليات.

وتستمر جهود وزارة الداخلية في التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من آثار سلبية خطيرة على المجتمع.





