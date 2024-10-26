بضاعة بـ 3 مليون جنيه.. الداخلية تضبط معلمين الكيف في الإسكندرية والمنيا

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، منضبط عناصر إجرامية في الإسكندرية والمنيا بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 3 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن الإسكندرية والمنيا قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم كما يلي:

ففي مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، حيث عُثر بحوزته على 16 كيلو جراماً من مخدر الحشيش و1500 قرص لعقار التامول المخدر.

وفي مديرية أمن المنيا، تم ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة مغاغة، وعُثر بحوزتهم على 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش و2 كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو" بالإضافة إلى طبنجة وفرد محلي وعدد من الطلقات وميزان حساس.

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 3 مليون جنيه تقريباً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية، بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم لمتجري المواد المخدرة.