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"خبطه وهرب" .. ضبط سائق تسبب في وفاة شخص بالقاهرة

12:10 م السبت 26 أكتوبر 2024

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، سائق بعد اصطدامه بشخص وتسبب في وفاته.

تلقي قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بشأن وقوع مصادمة أعلى كوبري 6 أكتوبر بدائرة القسم، وتبين أن قائد السيارة فر من مكان الحادث.

وعقب إجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة مرتكبة الواقعة، وهي ميني باص، وقائدها المقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه بأنه كان يخشى تعدي الأهالي عليه ومسائلته قانونياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية ضبط سائق مديرية أمن القاهرة قسم شرطة بولاق
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