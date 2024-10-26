قتل 3 سيدات ورماهنّ في الصحراء.. إجراء قضائي جديد بشأن محاكمة "سفاح التجمع"

كتب- أحمد عادل:

تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من "كريم س." سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس المحكمة والمستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، وسامح سعيد أحمد، وأمانة سر شريف محمد، وتامر حماد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بجلسة 12 سبتمبر الماضي بإجماع الآراء، بإعدام "سفاح التجمع"، لإدانته في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، عما أسند إليه من اتهامات.

النيابة العامة، أعلنت في نهاية يوليو الماضي، فتح تحقيق في واقعة انتشار مقاطع فيديو مصورة "ضمن أحراز القضية" على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بناءً على توجيه من النائب العام المستشار محمد شوقي.

وعدّت النيابة حينها أن نشر هذه الفيديوهات "يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده"، لافتة إلى أن "نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقاً للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات".

وكانت القضية قد بدأت تتكشف خيوطها مع البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في مايو الماضي، بشأن العثور على جثث فتيات بالطرق السريعة، قبل أن يجري تتبع إحدى السيارات التي ظهرت وهي تلقي جثة إحدى الفتيات على الطريق، وجرى التوصل إلى المتهم عبر تتبع السيارة بكاميرات المراقبة الموجودة بالطرق السريعة.

وسبق أن شاهدت المحكمة مقاطع الفيديو في "جلسات سرية"، التي تضمنت 50 مقطعاً مصوراً بالإضافة إلى 20 تسجيلاً صوتياً.