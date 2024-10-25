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"اتكتب له عمر جديد".. نجاة طفل وسط جحيم غرفة نوم شقة بفيصل

10:17 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

موقع الحريق

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كتب - محمد شعبان:

أصيب طفل في حريق شقة بمنطقة اللبيني فيصل مساء الجمعة.

تلقى مأمور قسم الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بمنطقة اللبيني.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد عدلي دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع إطفاء الغرب.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الثامن لبرج مكون من 12 طابقًا، التهمت النيران محتويات غرفة النوم مما أسفر عن إصابة طفل.

حريق حريق شقة حريق فيصل الجيزة اللبيني برج
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