تفاصيل العثور على جثة شاب أمام مستشفى في المعادي

كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالقاهرة، التحقيق في العثور على جثة شاب ملقاة أمام مستشفى بشارع أحمد زكي في منطقة المعادي.

وطلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من مكانها، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقى قسم شرطة المعادي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ببلاغ عن وجود جثة شخص ملقاة أمام مستشفى بشارع أحمد زكي.

انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وهناك عثر على الجثة، وتحفظت الشرطة على كاميرات المراقبة في المنطقة، لتحديد هوية المتورطين في التخلص من الجثة، كما أمرت النيابة العامة بإيداعها المشرحة لاستكمال التحقيقات.

