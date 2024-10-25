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ضبط عصابة نسائية متخصصة في تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالبحيرة

03:48 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

ضبط سيدة تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه عاطل وسيدتان، لاتهامهم في تزوير المستندات الرسمية.

كشفت التحريات أن العصابة استقطبت راغبي الحصول على مؤهلات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، مستخدمين مكتبة لأحدهم كمقر لنشاطهم الإجرامي.

وأسفرت المداهمة عن ضبط عدد من الشهادات والمستندات المزورة، وأربعة هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهم. وبتفتيشهم، أقروا بالتهم الموجهة إليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزوير.

عصابة نسائية زوير المستندات لمحررات الرسمية لبحيرة
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