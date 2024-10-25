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الأمن العام يُسقط عنصرين إجراميين بـ 12 قطعة سلاح في بني سويف

02:59 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

أسلحة خرطوش-أرشيفية

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كتبت - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين ببني سويف للإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة. وجرى ضبط 12 سلاحًا ناريًا وعدد من الطلقات بحوزتهما أثناء مزاولة نشاطهما الإجرامي

توصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إلى قيام عنصرين إجراميين، أحدهما له معلومات جنائية، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذين من دائرة مركز شرطة ناصر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطهما وبحوزتهما 12 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. وبمواجهتهما، اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي هذا النجاح ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن.

عنصرين إجراميين 12 فرد خرطوش بني سويف
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