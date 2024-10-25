"البلكونة وقعت بيه من التاني".. مصاب في انهيار جزئي لمنزل بجزيرة الدهب



كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص سقطت به شرفة شقة بالمنيب غب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارًا من غدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي لمنزل بجزيرة الدهب.

انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط شرفة شقة بالطابق الثاني لمنزل مكون من 6 طوابق مما أسفر عن حالة إصابة نقلت إلى مستشفى أم المصريين العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر حي جنوب الجيزة لمعاينة العقار المتضرر والوحدات المجاورة.