دهب وعملات أجنبية.. ضبط 9 عناصر إجرامية تخصصوا في سرقة المنازل بـ 3 محافظات



كتب -علاء عمران:



واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ونجحت في ضبط عدد من العناصر الإجرامية في عدة محافظات.

مديرية أمن الفيوم

تمكنت مديرية أمن الفيوم من القبض على 4 عناصر إجرامية، لأحدهم سوابق جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم. وعُثر بحوزتهم على طبنجة وعدد من الطلقات. وقد اعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة شملت مصوغات ذهبية، ومبلغًا ماليًا بعملة أجنبية، بالإضافة إلى ساعات يد، وهاتف محمول، وساعة سمارت، وجهاز بلاي ستيشن بمشتملاته، وكمية من الإكسسوارات، من داخل مسكن أحد المواطنين.

مديرية أمن المنوفية

في سياق متصل، ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، في دائرة مركز شرطة السادات. وقد ارتكبوا واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أحد الأشخاص بعد سحبه من أحد البنوك. وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع عن طريق كسر زجاج السيارة. وأوضحوا أنهم اشتروا دراجة نارية "توك توك" وهاتفًا محمولًا من المبلغ المسروق. وتم ضبط جزء من المبلغ المالي المسروق والسيارة المستخدمة في الجريمة.

مديرية أمن بني سويف

وفي محافظة بني سويف، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، مختصين في سرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون. واعترفا بارتكاب عشرة وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات التي استوليا عليها.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة مرتكبيها.