الأمن يضبط تشكيل عصابي يسرق رواد البنوك بعد سحب الأموال

كتب -علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

سرقة رواد البنوك

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة السادات، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أحد الأشخاص عقب سحبهم من أحد البنوك، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع عن طريق كسر زجاج السيارة وأضافوا بقيامهم بشراء دراجة نارية توك توك، وهاتف محمول من المبلغ المستولى عليه، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.