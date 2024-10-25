ضربات قاضية.. الأمن يضبط 19 منشأة تهربت من دفع 150 مليون جنيه ضرائب



كتب -علاء عمران:

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط 19 منشأة، تضم شركات ومستشفيات وصيدليات ومطاعم ومحلات، بعد ثبوت تلاعب ملاكها في الأوراق لإظهار قيمة أقل من الضرائب المستحقة عليهم، ما أدى لتهربهم من سداد نحو 150 مليون جنيه.

وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قيام القائمين على هذه المنشآت بإخفاء المعاملات التجارية والتلاعب بالمستندات لإظهار قيمة مالية أقل من القيمة الحقيقية، بهدف التهرب الضريبي. وتم ضبط الأوراق والمستندات التي تدل على ذلك.

وقد اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، في إطار جهود الدولة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام بالقوانين المالية.