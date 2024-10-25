أكاديمية الشرطة تنظّم ورشة حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول



كتب -علاء عمران:

نظّمت أكاديمية الشرطة، من خلال مركز بحوث الشرطة، ورشة العمل التدريبية السابعة والثلاثين للكوادر الإدارية لوزارات الخارجية، والهجرة، وشؤون المصريين بالخارج، والعدل، والمجالس النيابية بمجلسي النواب والشيوخ، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول".

تطرّقت الورشة إلى مواضيع تتعلق بالأمن القومي، شملت تطورات مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، وتفاصيل مشروعات تقسيم الشرق الأوسط، إضافة إلى الحرب الناعمة وأساليب تفكيك الدولة من الداخل، مثل الإرهاب والشائعات والحروب النفسية وتخريب الاقتصاد، وأدوات التمويل الأجنبي لأنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار. كما ناقشت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تزييف الوعي وإثارة الرأي العام، ودور الإعلام الموجه في استهداف استقرار الدول.

في إطار التعرف على التطويرات الأمنية، شمل البرنامج التوعوي زيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، حيث اطلع المشاركون على أوجه التطوير في الخدمات الطبية والتعليمية للنزلاء، وكذلك برامج محو الأمية والمشاريع الإنتاجية، وانتهت الزيارة بعرض موسيقي لنزلاء المركز.

كما عرّف مركز بحوث الشرطة المشاركين بالخدمات المتقدمة التي توفرها وزارة الداخلية في الأحوال المدنية والمرور، وجرّب البعض استخراج الوثائق من خلال سيارات الخدمة المتنقلة.

تأتي هذه الورشة استكمالًا لدور وزارة الداخلية في رفع مستوى الوعي لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي، وتعزيز التحصين الفكري تجاه مخططات الهدم الموجهة.