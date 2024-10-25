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استدراج وتهديد بسلاح ناري لإجبار مواطن على توقيع إيصال أمانة في الفيوم

12:09 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

صورة أرشيفية

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كتب -علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة ابتزاز مواطن في الفيوم، حيث تلقت شرطة طامية بلاغًا من مواطن أفاد بتعرضه للتهديد بسلاح ناري على يد تاجر ماشية وعامل، "أحدهما له سجل جنائي"، بعد أن استدرجاه لشقة بدائرة المركز بدعوى حل خلافات مالية بينهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أجبراه تحت التهديد على توقيع إيصال أمانة، ثم ابتزّاه لاحقًا للحصول على مبلغ مالي مقابل إعادة الإيصال. وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، حيث تم ضبط جزء من المبلغ المسلوب وسلاح ناري من نوع فرد خرطوش والطلقة المستخدمة في الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتتابع الوزارة جهودها لضبط الخارجين عن القانون.

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