سقوط سيارة ملاكي بترعة بالبدرشين.. واستخراج جثة السائق



كتب - محمد شعبان:

لقي سائق مصرعه غرقًا إثر انقلاب سيارة ملاكي بالترعة مركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور مركز البدرشين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث وسقطط سيارة بإحدى الترع بدائرة المركز.

انتقلت الخدامات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ملاكي وانقلاب السيارة بالترعة المتاخمة للطريق بقرية الشنباب.

أسفر عن الحادث مصرع السائق ويدعى "مهاب مراد" 18 سنة، زإيداع الجثمان ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي، ودفع رئيس مجلس المدينة بالمعدات اللازمة لاستخراج السيارة من الترعة.