"البيتزا اتحرقت".. حريق داخل مطعم بفيصل

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقًا اندلع داخل مطعم بفيصل غرب المحافظة دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من محل بشارع العشرين.

اللواء محمد العدلي مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع إطفاء قطاع الغرب ومأمور قسم بولاق الدكرور.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمحل بيتزا بشارع النور، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر الحريق ومنعوا امتداده إلى المجاورات.