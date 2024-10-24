جلسة عاجلة.. 26 أكتوبر محاكمة سائق دهس 7 لاعبين بفريق نادي أكتوبر للدراجات

كتب - صابر المحلاويك

أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية التحقيق سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي الى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

وحددت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد جلسة 26 أكتوبر الجاري كأولى جلسات محاكمة السائق المتهم بعد اعترافه بارتكابه الجريمة وأنه دهس اللاعبين وهرب خشية القبض عليه وخوفا على نفسه من المساءلة القانونية.