استعراض جنوني في حفل زفاف ببلبيس.. الداخلية تتحرك لضبط المتهمين

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على "فيس بوك" يظهر 3 سيارات يقوم قائدوها بحركات استعراضية خطيرة، مع جلوس بعض الركاب على نوافذ السيارتين، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر في دائرة قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وبعد التحريات والفحص، تم تحديد وضبط السيارات وقائديها، وهم ثلاثة أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة بلبيس. واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أصدقائهم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضدهم وضد السيارات.