المشدد 5 سنوات لعاطلين شرعا في قتل سائق "توك توك" وسرقته بالمطرية

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين باستدراج سائق "توك توك" والشروع في قتله لسرقته بالمطرية.

وتلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا بوصول سائق "توك توك" مصابًا؛ وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن شخصين استقلا التوك توك" معه، وما أن وصلوا إلى منطقة مظلمة حتى أوقفاه وأشهرا أسلحة بيضاء في وجهه، حتى أنهما أصاباه وأخذا "التوك توك" عنوة.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.