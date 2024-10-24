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محافظ رقمية وملايين بالدولار والجنيه.. الأمن يكشف النقاب عن شبكة تلاعب بالنقد الأجنبي

01:26 م الخميس 24 أكتوبر 2024

الدولار

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كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بجمع معلومات وتحريات تفيد بقيام أحد الأشخاص المقيم بالغربية بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بشكل مخالف للقانون مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته 1.4 مليون دولار وعدد من العملات الأجنبية المختلفة، ومحفظتين على منصتين إلكترونيتين تحتويان على أرصدة دولارية رقمية من نوع USDT، بالإضافة إلى لاب توب وهاتف محمول.

وأظهرت الفحوصات الفنية لهذه الأجهزة احتواءها على محافظ إلكترونية والعديد من الأدلة التي تؤكد نشاطه الإجرامي. كما تم العثور على عقود شراء عقارات تعتبر من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وبمواجهة المتهم بالتحقيقات اعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن المضبوطات تمثل متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

مكافحة جرائم الأموال العامة النقد الأجنبي الدولار
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