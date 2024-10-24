بعد انتداء الأدلة الجنائية.. التحقيق في أسباب حريق شقة "أبو الليف"

كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة الهرم تحقيقاتها حول نشوب حريق بشقة المطرب نادر أبو الليف في منطقة حدائق الأهرام، حيث انتدبت خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه.

وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اندلاع حريق داخل شقة المطرب أبو الليف بحدائق الأهرام مساء أمس الأربعاء.

بلاغ ورد إلى غرفة الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بالبوابة الأولى بدائرة قسم الهرم.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال غرفة نوم أطفال بشقة بالطابق الثالث بالعقار رقم (165 د) نتيجة ماس كهربائي، وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.