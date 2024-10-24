"جاي يطلعني من الخناقة فقتلته غلط".. ماذا قال المتهم بقتل صديقه في بدر؟

كتب- أحمد عادل:

شهدت مدينة بدر جريمة مأساوية، راح ضحيتها "كريم" 20 سنة، بطعنة نافذة في الرقبة على يد صديقه، أثناء فض مشاجرة بين أصدقائه بسبب خلافات مالية.

وحصل موقع "مصراوي" على نسخة من نص اعترافات "محمد ع." 20 سنة، في القضية رقم 7833 لسنة 2023 مدينة بدر، على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه "كريم م.".

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه كان شريك في "باترينة" ملابس بمدينة بدر مع أحد أصدقائه يدعى "رضا الأسيس"، مقابل مبلغ مالي 5 آلاف جنيه وصديقه 3 آلاف جنيه، وإثر مروره بضائقة مالية بسبب مرض والدته، قام بمهاتفة صديقه عدة مرات لاسترداد أمواله لكنه لم يرد على اتصالاته.

تابع المتهم في التحقيقات، أنه أثناء عمله كسائق "توكتوك" تقابل مع صديقه "رضا" بجوار الجامع في مساكن صبحي حسين بمدينة بدر، في حضور المجني عليه "كريم م." صديقهما، وعاتب صديقه بسبب عدم الرد على اتصالاته، وأخبراه أنه يريد فض الشراكة لأنه في حاجة ماسة للمال بسبب مرض والدته.

وأضاف المتهم، أن صديقه قابل طلبه ببرود وطلب منه الانتظار، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأيدي تعدى فيها "رضا" عليه بسلاح أبيض "كتر" وأصابه بجرح قطعي في ذراعه الأيمن، فاستشاط غضبًا وأراد رد الضربة له.

أحضر المتهم سلاح أبيض "مطواة" من داخل دراجته النارية "توكتوك"، وتوجه نحو صديقه "رضا" لينتقم لنفسه، وأثناء محاولة المجني عليه "كريم م." فض الشجار بين أصدقائه، أصابته طعنة المتهم أسفل الرقبة بالخطأ أودت بحياته في الحال، ولاذ المتهم بالفرار من مكان الواقعة.

اختتم المتهم اعترافاته، "أنا ورضا وكريم أصحاب من زمان، ومكنش قصدي أموت كريم كل اللي كان هاممني أن أرد الضربة لرضا في لحظة شيطان".

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، على خلفية قتل المجني عليه "كريم م." دون سبق اصرار أو ترصد، وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد ع." بالسجن المؤبد.