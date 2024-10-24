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استخراج جثتي شابين من سيارة سوزوكي بأكتوبر

11:23 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما في انقلاب سيارة سوزوكي بأكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثتين بالطريق.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن مصرع محمد صلاح 35 سنة وأبانوب عوض 29 سنة.

السيارة تحولت إلى قطعة خردة، وتم استخراج الجثتين بمعرفة الشرطة وإيداعهما ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

سيارة سوزوكي أكتوبر انقلاب سيارة
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