"خناقة بالمطاوي" داخل موقف إمبابة والحصيلة مصابان

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في مشاجرة بالسلاح الأبيض دارت أحداثها داخل موقف سيارات الأجرة بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل موقف إمبابة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشادة كلامية بين "تامر.س." 50 سنة و"عمرو.ع." 50 سنة، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف بينهما.

تبادل الاثنان الضرب بسلاح أبيض، فأصيب الأول بطعنة بالبطن والثاني أسفل الرقبة ونقلا إلى مستفشفى إمبابة العام للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.