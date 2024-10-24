مصرع شاب وإصابة آخر صعقا بالكهرباء داخل مطعم بالصف



كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر صعقا بالكهرباء داخل مطعم بالصف جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث صعق كهربائي داخل مطعم أمام أحد البنوك.

انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع محمود وليد 18 سنة وإصابة كريم وحيد 19 سنة بصعق كهربي داخل مطعم.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة الموتى ونقلت المصاب إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وحرر المحضر اللازم.